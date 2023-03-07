Овчинский: В 2022 году столичная фабрика нарастила производство обуви

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Предприятия города обеспечивают жителей многими необходимыми товарами, в том числе одеждой, аксессуарами и обувью. Ассортимент рассчитан как на детей, так и на взрослых. Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за прошлый год свыше двухсот компаний выпустили в 6,6 раз больше одежды, чем в 2021-м.

«В частности, московская обувная фабрика увеличила объемы производства на четыре процента по сравнению с показателями 2021 года, - отметил глава ведомства. - На предприятии изготовили 980 тысяч пар обуви».

По его словам, больше всего на фабрике выпустили товаров для детей - 144,3 тысячи пар. Если сравнивать с 2021 годом, на предприятии также в прошлом году в 1,5 раза выросло производство специальной обуви для силовых ведомств.

Генеральный директор фабрики «Парижская коммуна» Александр Никитин напомнил, что 2022-й стал для компании юбилейным. Фабрика отпраздновала 100 лет со дня основания.

«За все время работы на предприятиях нашей фабрики мы изготовили свыше 660 миллионов пар обуви, - уточнил представитель производителя. - Также наши специалисты ежегодно разрабатывают более 700 моделей обуви».

Благодаря открытию промышленных площадок в Москве инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта. Кроме того, могут пользоваться богатой инфраструктурой и системной поддержкой города. Для компаний легкой промышленности сейчас доступны свыше двух десятков мер помощи. Сюда входят, например, субсидии и целевые займы.