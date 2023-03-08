Ефимов: Московские компании произвели хлебобулочных изделий длительного хранения на 14 процентов больше, чем годом ранее

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о развитии столичных компаний, выпускающих хлеб и хлебобулочные изделия. Всего их в городе сегодня семьдесят. На них работают более 13 тысяч специалистов. В списке продукции этих предприятий - сухари, гренки, хлебцы и баранки, то есть товары длительного хранения.

«Только за прошлый год объем производства таких товаров вырос на 14 процентов – до 152 тысяч тонн», - отметил заммэра.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о росте в 2022-м производства продуктов питания в городе. Если сравнивать с 2021 годом, показатель увеличился на 6,1 процента. Этому способствует в том числе постоянная поддержка промышленных компаний, которую обеспечивают столичные власти.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что 2022-й стал в хлебопекарной отрасли годом активного развития не только для больших предприятий, но и для малых.

«Например, столичный производитель полезной выпечки «Другой хлеб» увеличил выручку в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, - пояснил глава ведомства. - Кроме того, площадь его цеха выросла в четыре раза».

Инвесторы, размещая в Москве свои производства, получают выход на крупные рынки сбыта. При этом они пользуются необходимой для успешного ведения бизнеса городской инфраструктурой. К этому добавляется ещё и широкая системная помощь, предлагаемая городом. Сюда входят свыше двух десятков различных инструментов, например, субсидии и целевые займы. Плюс ко всему действуют и антикризисные программы для промышленности. Помимо этого, компаниям полагаются бесплатные консультации в Центре поддержки промышленности. Вопросы затрагиваются самые разные - от мер поддержки и получения кредитов до поиска новых поставщиков и контактов с госструктурами. Обращения принимаются с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00, а также по электронной почте industrysupport@mos.ru.