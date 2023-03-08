Два человека пострадало в результате аварии на Ленинградском проспекте в Москве
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Ленинградском проспекте Москвы водитель легковушки протаранил четыре автомобиля, которые были припаркованы на специально отведенном для этого месте. При столкновении пострадали два человека. Об этом рассказали KP.RU в правоохранительных органах.
Специалисты не исключают, что горе-водителя будут проверять на наличие алкоголя в крови.
Сейчас на месте происшествия с виновником общаются сотрудники ГИБДД, пытаясь установить полную картину произошедшего и что послужило причиной столкновения. После этого будет принято процессуально решение.
Помимо людей, припаркованные машины получили внушительные повреждения.
Ранее KP.RU писал, как три автомобиля столкнулись на дублере Аминьевского шоссе в Москве. Из-за столкновения было полностью перекрыто движение на участке и автобусы некоторых маршрутов задерживались. О пострадавших при аварии не сообщалось.