Два человека пострадало в результате аварии на Ленинградском проспекте в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ленинградском проспекте Москвы водитель легковушки протаранил четыре автомобиля, которые были припаркованы на специально отведенном для этого месте. При столкновении пострадали два человека. Об этом рассказали KP.RU в правоохранительных органах.

Специалисты не исключают, что горе-водителя будут проверять на наличие алкоголя в крови.

Сейчас на месте происшествия с виновником общаются сотрудники ГИБДД, пытаясь установить полную картину произошедшего и что послужило причиной столкновения. После этого будет принято процессуально решение.

Помимо людей, припаркованные машины получили внушительные повреждения.

Ранее KP.RU писал, как три автомобиля столкнулись на дублере Аминьевского шоссе в Москве. Из-за столкновения было полностью перекрыто движение на участке и автобусы некоторых маршрутов задерживались. О пострадавших при аварии не сообщалось.