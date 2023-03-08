Врач Осипов рассказал о методах защиты от инфекций весной Фото: Shutterstock

В период перехода между зимой и весной активизируется множество различных вирусов, которые могут вызывать простудные заболевания. О том, как защититься от них и снизить риск заболевания ранней весной, в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал Заслуженный врач России Андрей Осипов.

Каждый год количество заболевших в этот период растет.

Самым простым и в то же время самым эффективным методом борьбы с вирусами, будет строгое соблюдение гигиены. Стоит довольно часто мыть руки. Также укреплению иммунитета способствует регулярный прием поливитаминов, рекомендованных специалистом в правильных дозировках.

Ранее KP.RU писал о том, что весна — период респираторных заболеваний, аллергии и неврозов. Многие хронические болезни также обостряются в этот период. Весной может начаться депрессия и обостряться пограничные состояния.