Собянин рассказал, как цифровой паспорт поликлиник поможет эффективнее следить за здоровьем пациентов

Новые технологии помогают сделать работу московских врачей более эффективной. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Во всех поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт учреждения. Новый сервис ЕМИАС поможет эффективно следить за здоровьем пациентов и упростит работу главврачей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Главврачи поликлиник теперь могут онлайн следить за работой с пациентами во всех филиалах своих учреждений. В амбулаториях Москвы заработал цифровой паспорт. Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов», - написал Сергей Собянин.

Цифровой паспорт поликлиник содержит обширную базу аналитических данных, позволяющих контролировать работу и качество оказания медицинской помощи в учреждении. В нее оперативно поступает сводная статистика по всем пациентам поликлиники: данные о поле, возрасте, отклонениям в лабораторных анализах, наличию группы инвалидности и другая информация.

«Москва уже больше 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, - отметил мэр города. - Сегодня одной из главных задач является развитие единой цифровой платформы. Она помогает вести учет состояния пациентов на всех этапах - от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения».

Глава города уточнил, что все цифровые данные доступны онлайн как медикам, так и пациентам.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские медики смогут оценить состояние поступившего в больницу пациента всего за две-три минуты благодаря специальным планшетам. Приемные отделения всех городских клиник оснастили цифровыми гаджетами, позволяющими оперативно определить состояние здоровья человека. С их помощью врач может заносить основные клинические данные в систему «Триаж», не отходя от пациента. Благодаря интеграции цифровой системы оценки состояния больных «Триаж» с Единой медицинской информационно-аналитической системой данные о здоровье пациента могут просматривать все врачи больницы. Еще один плюс планшета - мобильность: медики не привязаны к стационарному компьютеру и могут свободно перемещаться по зданию.

Еще одна новая технология, которую столичные медики активно осваивают и начинают применять на практике, - нейросети. С их помощью московские врачи поставили около 9 миллионов диагнозов.

«Сегодня технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований. А всего их станет больше 50. Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене», - рассказал Сергей Собянин.

Технологии компьютерного зрения, основанные на искусственном интеллекте, применяются врачами для расшифровки медицинских снимков: маммограмм, результатов компьютерной томографии, МРТ и рентгеновских исследований. Они помогают обнаружить патологии даже на самых ранних стадиях, когда очаги поражения настолько малы, что человеческий глаз может их просто не заметить.