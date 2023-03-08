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НовостиОбщество8 марта 2023 13:22

Собянин рассказал, как цифровой паспорт поликлиник поможет эффективнее следить за здоровьем пациентов

Новый сервис упростит работу главных врачей московских амбулаторий
Ксения БОГДАНОВА
Новые технологии помогают сделать работу московских врачей более эффективной. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Новые технологии помогают сделать работу московских врачей более эффективной. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Во всех поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт учреждения. Новый сервис ЕМИАС поможет эффективно следить за здоровьем пациентов и упростит работу главврачей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Главврачи поликлиник теперь могут онлайн следить за работой с пациентами во всех филиалах своих учреждений. В амбулаториях Москвы заработал цифровой паспорт. Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов», - написал Сергей Собянин.

Цифровой паспорт поликлиник содержит обширную базу аналитических данных, позволяющих контролировать работу и качество оказания медицинской помощи в учреждении. В нее оперативно поступает сводная статистика по всем пациентам поликлиники: данные о поле, возрасте, отклонениям в лабораторных анализах, наличию группы инвалидности и другая информация.

«Москва уже больше 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, - отметил мэр города. - Сегодня одной из главных задач является развитие единой цифровой платформы. Она помогает вести учет состояния пациентов на всех этапах - от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения».

Глава города уточнил, что все цифровые данные доступны онлайн как медикам, так и пациентам.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские медики смогут оценить состояние поступившего в больницу пациента всего за две-три минуты благодаря специальным планшетам. Приемные отделения всех городских клиник оснастили цифровыми гаджетами, позволяющими оперативно определить состояние здоровья человека. С их помощью врач может заносить основные клинические данные в систему «Триаж», не отходя от пациента. Благодаря интеграции цифровой системы оценки состояния больных «Триаж» с Единой медицинской информационно-аналитической системой данные о здоровье пациента могут просматривать все врачи больницы. Еще один плюс планшета - мобильность: медики не привязаны к стационарному компьютеру и могут свободно перемещаться по зданию.

Еще одна новая технология, которую столичные медики активно осваивают и начинают применять на практике, - нейросети. С их помощью московские врачи поставили около 9 миллионов диагнозов.

«Сегодня технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований. А всего их станет больше 50. Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене», - рассказал Сергей Собянин.

Технологии компьютерного зрения, основанные на искусственном интеллекте, применяются врачами для расшифровки медицинских снимков: маммограмм, результатов компьютерной томографии, МРТ и рентгеновских исследований. Они помогают обнаружить патологии даже на самых ранних стадиях, когда очаги поражения настолько малы, что человеческий глаз может их просто не заметить.