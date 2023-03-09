Ефимов: Город выделил фармкомпаниям Москвы 4,7 миллиарда рублей льготных кредитов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Вакцины, антибиотики, лекарства для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых болезней, расстройств нервной системы и сахарного диабета. Все это и ещё многое жизненно важное для москвичей обеспечивают сейчас более девяноста фармпредприятий города. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, отрасль постоянно развивается. В этом ей помогает город, предлагая промышленности свыше двадцати системных мер поддержки. Кроме того, компании вправе воспользоваться и антикризисным пакетом, в который входят льготные кредиты.

«На сегодня уже одобрены заявки фармацевтических предприятий на общую сумму 4,7 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Компании могут направить средства на развитие производств».

Напомним, за льготными займами столичный бизнес может обращаться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Из городского бюджета на эти цели ему добавили в прошлом году 20 миллиардов рублей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что столица уже несколько лет активно помогает компаниям фармацевтической отрасли. Причем им не только выделяют льготные кредиты или льготы по налогам, но ещё и обеспечивают дополнительные преференции.

«Например, сегодня большую поддержку в развитии инновационной деятельности бизнеса оказывают льготные инвестиционные кредиты», - уточнил глава ведомства.

По его словам, сегодня городские власти рассматривают от потенциальных участников такой программы, производящих лекарства, заявки еще на 4,5 миллиарда рублей. Кстати, получение льготного инвестзайма для работающих в столице компаний упростилось уже с этого месяца. Сэкономленные благодаря поддержке города суммы инвесторы вправе вложить, например, в покупку нового оборудования или расширение производства. Подробности - на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства или по телефону +7 (495) 777-26-96.