Прокуратура и РЖД начали проверку по факту жестокого обращения с собакой у станции «Москва-3»

Прокуратура организовала проверку по факту жестокого обращения с животным
Фото: Артем КИЛЬКИН
РЖД проводит внутреннюю проверку после сообщения об избиении собаки в районе станции «Москва-3» в Восточном округе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«По информации в социальных сетях о происшествии с собакой в районе станции "Москва-3" проводим внутреннюю проверку и тщательно разбираемся с ситуацией»,- отметили в РЖД.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку по факту жестокого обращения с животным. Уточняется, что прохожие заметили бродячую собаку, на теле которой было множество травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что бездомного пса избил сотрудник РЖД.