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НовостиПроисшествия9 марта 2023 14:33

Прокуратура и РЖД начали проверку по факту жестокого обращения с собакой у станции «Москва-3»

В сети появилась информация, что бродячую собаку избил сотрудник РЖД
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Прокуратура организовала проверку по факту жестокого обращения с животным

Прокуратура организовала проверку по факту жестокого обращения с животным

Фото: Артем КИЛЬКИН

РЖД проводит внутреннюю проверку после сообщения об избиении собаки в районе станции «Москва-3» в Восточном округе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«По информации в социальных сетях о происшествии с собакой в районе станции "Москва-3" проводим внутреннюю проверку и тщательно разбираемся с ситуацией»,- отметили в РЖД.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку по факту жестокого обращения с животным. Уточняется, что прохожие заметили бродячую собаку, на теле которой было множество травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что бездомного пса избил сотрудник РЖД.