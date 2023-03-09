В московской многоэтажке соседи нашли тела матери и сына Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На юго-востоке Москвы соседи нашли в квартире тела матери и сына. Женщина и мужчина скончались несколько дней назад, но так как у семьи не было близких, никто их судьбой особо не интересовался.

ЧП случилось в доме на улице омская. Соседи квартиры на четвертом этаже стали обращать внимание на характерный неприятный запах. Сначала люди пытались достучаться сами до хозяйки, но, когда ответа не последовало, вызвали полицию.

Стражи порядка сообщили спасателям и те вскрыли дверь. Как сообщает сайт mk.ru, внутри находилось два бездыханных тела. Хозяйка -79-летняя женщина, скончалась от сердечного приступа. А ее 40-летний сын умер возле тела матери.

Мужчина страдал от детского церебрального паралича и передвигался исключительно на инвалидной коляске. За ним ухаживала мать. Раньше она работала в психиатрической больнице, а последние годы жизни - ушла на пенсию.

Как установили криминалисты, пожилая женщина скончалась около месяца назад от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Мужчина умер спустя несколько дней, так как не мог сам себя обслуживать.