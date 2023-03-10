Ефимов: В Зеленограде на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» появится более 200 тысяч квадратных метров различных объектов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Промышленные и общественно-деловые сооружения на четырех площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы в Зеленограде занимают сегодня около 448 тысяч квадратных метров. Подробностями их развития поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Планируется, что в течение ближайших двух лет этот показатель увеличится до 654 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - Больше всего вырастет площадка «Алабушево», где сегодня строится свыше 10 предприятий».

Напомним, из пяти площадок ОЭЗ в Зеленограде размещаются четыре - «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». При этом активнее всех развивается «Алабушево». Прошлый год для нее тоже стал продуктивным. Здесь открылся цех вторичной упаковки лекарств научно-производственного предприятия «Генериум-некст», а также производства фармкомпании «Велфарм-М» и компании по выпуску продукции для практической термометрии «Термико».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что сейчас на площадках в Зеленограде действуют 43 предприятия со статусом резидента ОЭЗ.

«Из них 29 ведут свою деятельность в «Алабушеве», - уточнил глава ведомства. - Это самая большая площадка ОЭЗ «Технополис Москва», и интерес к размещению производства там остается высоким».

Это объясняется как льготами для резидентов, так и развитой инфраструктурой, и быстрым откликом управляющей компании на запросы предприятий.

Известно, что в этом году в «Алабушево» готовится запуск линий для производства автомобильных многофункциональных мультимедийных устройств, видеорегистраторов, электроники, медтехники и различных изделий для сферы здравоохранения, лекарств.

Плюс ко всему уже строится Инновационный центр на площадке «МИЭТ». В конце прошлого года уже был готов первый корпус будущего центра. Созданная в нем инфраструктура обеспечит производство высокотехнологичных изделий в области информационно-управляющих, связных, локационных и биомедицинских систем. Помимо этого, центр сможет оказывать услуги по выпуску, например, печатных плат, металлообработке, сборке и настройке электронных узлов и блоков.