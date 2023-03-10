Собянин рассказал о поддержке столичной промышленности в 2023 году

Мясоперерабатывающий завод «Царицыно», продукция которого поставляется в 340 городов нашей страны, взял в лизинг новую технику. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Субсидии на лизинг из бюджета города способствуют росту промышленного производства в Москве, отметил мэр Сергей Собянин. С января 2023 года ими воспользовались четыре предприятия, в том числе Московский мясоперерабатывающий завод «Царицыно».

«Выделили столичным производителям больше 107 миллионов рублей на лизинг с начала года. Это треть от всего объема средств, выданных на эти цели в 2022 году», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, остальные субсидии были выделены предприятию, выпускающему хлебобулочную продукцию, крупному производителю агрегатов авиационных топливных, гидравлических и электрических систем, а также разработчику электронных решений для автотранспорта. Глава города уточнил, что на этих предприятиях работают почти 2 тысячи человек.

Мясоперерабатывающий завод «Царицыно», продукция которого поставляется в 340 городов нашей страны, взял в лизинг новую технику. Теперь предприятие сможет нарастить объемы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

«Кроме возмещения затрат по лизингу, промышленные предприятия могут получить и другие виды субсидий размером до 100 миллионов и 200 миллионов рублей в год», - подчеркнул мэр.

Промышленные предприятия могут получить несколько видов субсидий: на возмещение части затрат по лизингу - до 100 миллионов рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования - до 200 миллионов рублей в год, на технологическое присоединение к инженерным сетям - до 100 миллионов рублей в год.

В прошлом году власти Москвы заключили с предприятиями 23 договора о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по лизингу на сумму более 336 миллионов рублей. В компаниях, получивших такую поддержку, работают более 10 тысяч человек. Среди предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат по лизингу, - производители продуктов питания, медицинской мебели, электроники и другой продукции.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новых мерах развития потенциала промышленности Москвы. Мэр города упростил процедуру получения льготных инвестиционных кредитов для промышленных предприятий. Теперь компаниям будет гораздо проще получить их. В частности, производителям больше не нужно предоставлять данные по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала прошлых лет. Основное условие для получения льготного кредита – соблюдение срока ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры.

Программа льготного кредитования столичных предприятий была принята в марте 2022 года. Она дополнила другие антикризисные меры, введенные московским правительством, в том числе «Промышленную ипотеку». В июле 2022 года льготная ставка была уменьшена с 9 до 3%. При этом максимально возможный размер займа вырос с 1 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Срок кредитования на этих условиях составляет три года.