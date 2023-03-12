Собянин: В Москве после открытия БКЛ число станций рельсового транспорта возросло до 355

С открытием Большой кольцевой линии число станций московского метро, МЦК и МЦД достигло 355. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

После запуска Большой кольцевой линии Московского метро число станций рельсового транспорта в городе достигло 355. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в этом году в Москве откроют еще 5 станций. Кроме того, в этом году начнут работать МЦД-3 и МЦД-4.

«С вводом Большой кольцевой линии в Москве теперь 355 станций рельсового транспорта. В этом году мы запустим еще два диаметра, МЦД-3 и МЦД-4, а также откроем пять новых станций метро», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города подчеркнул, что рельсовый транспорт – самый быстрый способ добраться из одной точки мегаполиса в другую. Метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) помогают разгрузить дороги столицы и решить проблему пробок.

«Рельсовый транспорт - быстрый, экологичный, не зависящий от пробок. К тому же развитие рельсового транспорта идет на пользу экономике города: там, где появляются новые станции, растет бизнес, создаются рабочие места и точки притяжения», - отметил мэр Москвы.

Большая кольцевая линия была полностью открыта 1 марта 2023 года. Старт работе новых станций дали мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. За первые пять дней работы БКЛ пассажиры совершили по ней более 4 миллионов поездок. Все эти дни горожане могли пользоваться ею бесплатно. Самыми посещаемыми станциями за первые пять дней работы БКЛ стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская».

После запуска кольца более 70% пассажиров перешли на него с других линий. Благодаря этому некоторые станции столичной подземки удалось разгрузить до 28%: больше всего от пассажиров освободились «Калужская», «Автозаводская» и «Нагатинская». После того, как Большое кольцо полностью сомкнулось, пассажиропоток на его станциях, которые работали и раньше, увеличился почти вдвое (на 45%). А на некоторых станциях число пассажиров выросло втрое. Среди них - «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Электрозаводская».

Большая кольцевая линия позволяет пассажирам построить новые удобные маршруты. Благодаря ей москвичам стали доступны рекордные 47 пересадок на другие линии и направления.

«Теперь горожане экономят до 45 минут в день, в том числе потому, что многим больше не нужно ездить через центр города», - ранее рассказал Сергей Собянин.

Глава города уверен, что БКЛ станет одной из самых популярных линий московского метро.

«А многие будут выбирать для поездок по городу не личный транспорт, а метрополитен», - подчеркнул Сергей Собянин.

БКЛ - крупнейший проект в истории московского метростроения. Она протянулась на 70 километров, на линии разместились 31 станция и три электродепо: «Замоскворецкое» на юге Москвы, «Аминьевское» на западе и «Нижегородское» на востоке. Предполагается, что новой линией будут пользоваться 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья.