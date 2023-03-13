Овчинский: Проект «Открой#Моспром» начал регистрацию на экскурсии по заводам и фабрикам столицы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский поделился подробностями очередного сезона городского проекта «Открой#Моспром». В этом году ему исполняется пять лет. За эти годы его участниками стали уже 11,5 миллиона человек. Статистика постоянно демонстрирует активный рост интереса к разным форматам проекта.

«В честь юбилейного года, чтобы все желающие могли посетить как можно больше предприятий, в 2023 году мы решили проводить экскурсии каждый месяц, - отметил глава ведомства. - С 20 по 31 марта стартует новый сезон туров по столичным фабрикам и заводам».

К встрече гостей готовятся более 30 промышленных предприятий города. Среди них есть и новые, например, компания по производству сумок и аксессуаров «Медведково». Программа мероприятий тоже пополнилась дополнительными мастер-классами. Некоторые из них пройдут на шоколадной фабрике FrenchKiss, где желающих научат готовить авторские шоколадные конфеты. А любителям дегустаций по-прежнему будут предлагать отведать что-нибудь вкусное. Например, квас и снеки, только что с пылу-жару.

Во время посещения музеев на производствах экскурсанты узнают интересные факты о развитии московской промышленности, новейших разработках и рекордах. В числе таких экспозиций, к примеру, музей Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. В нем расскажут, как промышленники столицы участвуют в освоении космоса.

Старожилы проекта тоже гостеприимно встретят москвичей и туристов, как делают это всегда с первых дней акции «Открой#Моспром». Желающие смогут увидеть процесс разработки и изготовления микропроцессорных систем на городском предприятии «ЭЛТЕЗА». Ее продукция помогает при управлении безопасностью движения поездов. Завод ТРАНСМАШ раскроет некоторые секреты создания тормозных систем для вагонов метро и междугородних поездов. А в цехах завода «Галвент» можно будет рассмотреть производство вентиляционного оборудования, которым оснащаются дома и здания практически в каждом городе страны.

Запись на экскурсии и актуальное расписание - на сайте проекта.