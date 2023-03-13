Ефимов: В Москве зафиксировано снижение уровня безработицы до 0,37 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о стабильной ситуации на городском рынке труда. Данные на начало марта показывают, что впервые с конца 2019-го уровень безработицы снизился до 0,37 процента.

«С начала 2023 года число нетрудоустроенных граждан снизилось на 1,3 тысячи человек, или на 4,5 процента, - отметил заммэра. - Сейчас в городе зарегистрированы 26,9 тысячи безработных».

По его словам, импортозамещение стало развиваться активнее после ужесточения санкций и ухода западных компаний с рынка страны. Особенно заметен рывок вверх ключевых показателей в промышленности и ИТ-отрасли.

«Многие предприятия стали использовать отечественные разработки и товары, произведенные в России и дружественных странах, - уточнил Ефимов. - Это привело к расширению штата и привлечению новых сотрудников».

На начало марта в столице были свободны примерно 400 тысяч вакансий. Такую информацию даёт объединенный банк Центра занятости населения Москвы. Получается, если безработный официально оформил свой статус в службе занятости, то ему сразу же становились доступны около 15 предложений от работодателей.

Департамент экономической политики и развития Москвы уточняет, что в январе и феврале 2023 года активно нанимали персонал в производстве продуктов: число трудоустроенных в этой отрасли специалистов превысило количество уволенных на 500 человек. Самый высокий рост показали кондитерские фабрики.

Примерно такая же картина и в компаниях, занятых научно-исследовательскими разработками. На предприятиях, создающих программное обеспечение, взяли в штат на 400 человек больше, чем уволили. А в производстве компьютеров, оптики и электроники – на 300 человек.