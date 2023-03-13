Бобров: Здание в центре Москвы освободили от незаконной надстройки

Арендатор не имел права возводить на этом участке временные и капитальные сооружения Фото: Алексей БУЛАТОВ

С крыш в центре Москвы часто открываются прекрасные виды. Неудивительно, что многие владельцы кафе и ресторанов стараются по возможности устроить обеденный зал, как говорится, на высоте. Впрочем некоторые рестораторы даже готовы ради этого пойти на нарушения. Такой случай произошёл на Житном улице, 4 в Центральном округе столицы. В двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1967 году, находится действующее кафе. А на его крыше во время проверки сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили самострой. Начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров сообщил, что надстроенное сооружение занимало площадь более 23 квадратных метров.

«Инспекторы установили, что участок по указанному адресу предоставлен юридическому лицу в аренду строго для эксплуатации существующего здания и без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений», - уточнил глава ведомства.

По его словам, для возведения надстройки не оформлялась проектная и разрешительная документация.

«Сооружение на государственный кадастровый учет не поставлено, право собственности на него не зарегистрировано, - отметил Бобров. - Таким образом, оно являлось объектом самовольного строительства и подлежало демонтажу».

При таком раскладе арендатору не оставалось ничего другого, как самостоятельно снести незаконные конструкции. На сегодня зданию вернули первоначальный вид и привели в порядок после демонтажа самостроя.