Овчинский: В 2023 году центр «Моспром» организует еще более 13 международных бизнес-миссий

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о бизнес-миссиях, проводимых Центром «Моспром». Рынки дружественных стран постепенно наполняются товарами московских компаний. Промышленники столицы могут напрямую проводить переговоры о поставках своей продукции.

«Для поддержки развития внешнеэкономической деятельности центр «Моспром» проведет более 13 бизнес-миссий до конца года, - отметил глава ведомства. - Принять участие в них могут представители промышленного сектора и агропромышленного комплекса (АПК)».

По его словам, байерская программа позволит московским компаниям провести переговоры с закупщиками и дистрибьюторами из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран. Это будут выездные мероприятия и онлайн-встречи.

«Компании смогут также презентовать продукцию на новых рынках - в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах, - добавил Овчинский. - Всего будет проведено свыше тысячи переговоров».

Например, в мае и июне состоятся три бизнес-миссии. Благодаря выездным программам столичные предприятия по производству продуктов питания и напитков смогут поставить свои товары в Азербайджан и Индию. В то же время промышленные компании поучаствуют в онлайн-переговорах с представителями стран Юго-Восточной Азии.

Еще одна бизнес-миссия пройдёт летом в Белоруссии. А онлайн-переговоры состоятся для предпринимателей столицы с байерами из Бахрейна, Кувейта, Омана и Филиппин. Речь на них будет идти о промышленном и АПК-секторах.

Осень для столичных компаний, выпускающих промышленное оборудование тоже предстоит активная. Для них проведут пять бизнес-миссий. А еще две миссии состоятся для компаний АПК. Московские предприятия также готовятся провести переговоры с байерами из стран Латинской Америки, Египта, Сенегала, Азербайджана, Саудовской Аравии, Вьетнама и ЮАР.

Заявки на участие принимаются на сайте Центра «Моспром».