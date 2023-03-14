Бобров: В центре Москвы снесли ветхое строение

Центр столицы продолжают очищать от старых зданий. Одно из них располагалось в историческом квартале города - на Николоямской улице, дом 31, строение 2. Рядом сплошь старинные усадьбы - промышленников Морозовых, Верещагиной, Вишняковых-Залогиных, Константиновой. Согласитесь, совсем уж нелепо посреди такой красоты выглядел одноэтажный заброшенный дом. Крыши нет, окна выбиты, стены частично разрушены - страшно смотреть! Площадь развалюхи немаленькая - более 393 квадратных метров. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, у специалистов ведомства не было никаких сомнений в аварийности и потенциальной опасности сооружения.

«Инспекторы установили, что участок и заброшенное здание оформлены в частную собственность юридического лица, - уточнил Бобров. - В рамках выявления в городе ветхих объектов в отношении здания требовалось выработать план мероприятий. По итогам судебных разбирательств его признали потенциально опасным и обязали владельца снести постройку».

По правилам при отказе собственника по каким-либо причинам исполнить судебное решение, демонтажом старых конструкций обязана заняться Госинспекция по недвижимости. В итоге ведомство своими силами справилось с проблемой. Обветшавшую аварийную постройку снесли, освободившееся место привели в порядок.