Виновника пожара в доме престарелых в Москве приговорили к 2,5 годам колонии

Обвиняемого признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве суд приговорил виновника пожара в доме престарелых «Третий возраст» к 2,5 года лишения свободы. Обвиняемый будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц». Его взяли под страду в зале суда.

По данным следствия, обвиняемый занимал должность главного инженера отдела эксплуатации АО «Третий возврат» и был ответственен за обеспечение пожарной безопасности. Однако он размести в подвале дома престарелых дизельный котел с емкостью топливного бака 500 литров. Также были зафиксированы и иные нарушения.

Напомним, 8 апреля 2020 года в доме престарелых произошел пожар. Не все жильцы частного пансионата смогли выбраться из горящего здания – погибло шест человек. Еще 14 человек пострадали.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье сгорел цех по производству пластика. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.