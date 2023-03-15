Овчинский: Столичные инженеры смогут поучаствовать в бесплатном вебинаре МТШ по генеративному дизайну

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Завтра, 16 марта, состоится бесплатный вебинар по генеративному дизайну. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, его проведут академия «Цифра Цифра» вместе с Московской технической школой (МТШ).

«Вебинар станет седьмым по счету с момента начала сотрудничества между Академией и МТШ», – отметил глава ведомства.

Если вкратце объяснить, что такое генеративный дизайн, то достаточно и нескольких слов. Речь идет о новой технологии проектирования, основанной на использовании программного обеспечения (ПО). Причем ПО не простое, а способное обеспечить генерирование трехмерных моделей, соответствующим заранее поставленным условиям. Кстати, для этого «умной» технике даже не нужен конструктор.

Сегодня новые технологии двигают вперёд постоянно развивающуюся сферу дизайна, в частности, промышленного. Благодаря цифре дизайнеры могут воплотить в жизнь свои самые дерзкие идеи. При этом будут найдены наиболее выгодные решения, учитывающие цели и ограничения конкретного проекта.

На вебинаре много интересного узнают для себя инженеры, применяющие в работе традиционные и аддитивные технологии. Мероприятие также пригодится инженерам-конструкторам, промышленным дизайнерам, архитекторам и всем интересующимся новыми технологиями.

Напомним, стартовавший в 2021 году проект столичного правительства «Московская техническая школа» («МТШ») дает возможность инженерам города прокачать свои знания и навыки, которые необходимы при работе с инновациями. При этом достигается оптимизация производства и развитие промышленного потенциала. Для участников МТШ появятся девять обучающих направлений. Среди них, например, «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности» и другие.