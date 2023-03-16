Владислав Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово готов на 65 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Южном Бутово построят промышленный парк, на территории которого развернут производства. Здесь будут заняты до 1,8 тысяч человек. Объект возводят в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Проект отличает хорошая транспортная доступность: он возводится в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Сюда удобно добираться на личных авто и общественным транспортом.

— Соглашение о строительстве технологического промышленного парка было подписано в рамках реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда в 2021 году. Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тысяч квадратных метров, где расположатся предприятия любых видов небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 миллиарда рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65 процентов, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Первая очередь объекта в наиболее высокой стадии готовности. Строительные бригады смонтировали мягкую кровлю, фасады и закончили облицовку производственной части. Сейчас идут работы по установке дверей, остеклению, наведению перегрузочных мостов и прокладке коммуникаций.

Во второй очереди промышленного парка смонтировано 95% каркаса, идут работы по укладке мягкой кровли и монтаж фасадов. Параллельно на площадке прокладывают инженерные сети: водопровода, канализацию и теплоснабжение.

Директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК — компания выступает застройщиком — Александр Манунин сообщил, что возведение парка идет опережающими темпами:

— Планируем сдать объект в эксплуатацию уже в середине этого года. Клиенту будет доступно более 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 квадратных метров. А благодаря подключению промышленного парка к центральным сетям появится возможность использовать любое, даже ресурсоемкое оборудование и установить дополнительные инженерные системы.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечивает комплексную застройку новых районов. Девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые новостройки, если застройщик соглашается дополнительно инвестировать в строительство объекта, где будут новые рабочие места. Когда программа только появилась, по ней можно было возводить только офисы или промышленные объекты. По запросам бизнеса перечень в дальнейшем расширили. Например, инвесторы могут построить объекты раки и образования, ТРК, спортивные и культурные учреждения. Положения программы дают бизнесу возможность увеличивать объем преференций: если инвесторы принимают обязательства по строительству объекта в сжатые сроки. Заявки девелоперов на участие в программе принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.