Врач-диетолог Гинзбург назвал безопасную норму шоколада для пожилых людей

В день пожилым людям можно съедать 50 граммов шоколада без сахара Фото: pixabay.com

Пожилым людям лучше выбирать шоколад без сахара. Допустимая порция такого лакомства составляет порядка 50 граммов в день, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москово 24».

«Если это продукт без сахара, с сахарозаменителем, либо натуральный, хороший шоколад, то пожилым можно есть порядка 50 граммов в день», - уточнил специалист.

По словам эксперта, в шоколаде содержатся полезные жиры и флавоноиды, которые оказывают противовоспалительное и омолаживающее действие. При этом злоупотреблять сладким все же не стоит: сахар нарушает обмен веществ, способствует развитию диабета, ускоряет старение, а также ухудшает течение атеросклероза. Он добавил – в день пенсионерам можно съедать лишь пять грамм шоколада с сахаром.

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