Вооруженного рецидивиста обезвредили и задержали в Москве

В Москве полицейские задержали вооруженного рецидивиста Фото: Артем КИЛЬКИН

На юго-востоке столицы сотрудники полиции обезвредили и задержали вооружённого мужчину. Уточняется, что ранее он был судим, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирин Волк.

«На юго-востоке Москвы полицейские обезвредили и задержали вооруженного рецидивиста, пострадавших нет», - рассказал собеседник агентства.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент жизни и здоровью горожан ничего не угрожает. Другие подробности инцидент не раскрываются. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье мужчина стрелял из автомата с балкона многоэтажки. Инцидент произошел в деревне Голубое ночью 17 марта. Злоумышленника задержали. Стрельба велась из охолощенного оружия. На месте происшествия работали правоохранители, детали случившегося уточняется.