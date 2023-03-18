Пожар произошел в Храме Петра и Павла в центре Москвы

В результате ЧП никто не пострадал Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве новью 18 марта произошел пожар в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе. Горели строительные леса, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На место оперативно направили пожарно-спасательные расчёты. Огонь полностью ликвидировали. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

«Пожар произошел в здании, находящемся на реконструкции. Горели строительные леса. Общая площадь пожара составила 10 кв. м, возгорание было ликвидировано в 2:24»,- сообщили АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

Специалистам предстоит установить, что могло послужить причиной возникновения пожара.

Ранее KP.RU писал, что в Подольске горела квартира многоэтажного дома на Ленинградской улице. Возгорание произошло в комнате и на балконе, площадь пожара составила 25 квадратных метров. Никто не пострадал.