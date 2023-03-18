За сутки в Москве выявили 2195 новых случаев заражения COVID-19

Госпитализировали 144 жителя столицы, еще 2038 пациентов выздоровели после болезни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2195 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1734 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 18 марта.

Госпитализировали 144 жителя столицы, еще 2038 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жизни шести человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 456 474 человек, 3 259 362 горожанина успешно прошли лечение, 48 366 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

В России COVID-19 заразились 13 009 человек. В стационары попали 1287 жителей страны, 12 155 пациентов выздоровели, 32 россиянина скончалсиь от последствий и осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему коронавирус повышает риск аутоиммунных заболеваний. По его словам, инфекция повреждает внутреннюю оболочку сосудов, а у болеющих возникает внутренне воспаление.