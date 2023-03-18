Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 4 км МКАД в Москве

Для движения перекрыты левая и средняя полосы Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне 4 километра МКАД произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

На кадрах, представленных с места происшествия, видно, как транспортное средство протаранило машину, стоящую в пробке. От удара автомобиль отлетел к отбойнику. На месте аварии работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятелсьтва случившегося.

Движение в районе аварии затруднено: перекрыта левая и средняя полосы. Автомобилистам рекомендуют объездить этот участок.

Ранее KP.RU писал, что водитель пострадал в ДТП с двумя грузовиками в Мытищах. Спасатели вытащили мужчину из кабины и передали медикам. Предварительно, он сломал ногу. Второй участник аварии не пострадал.