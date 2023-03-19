Владимир Ефимов: новая линию по производству медизделий для пациентов со стомой открыл резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Фирма «Гематех» (входит в структуру ГК «Гемамед») запустила новую производственную линию, на которой выпускают медизделия для пациентов со стомой. Это хирургическое отверстие, чаще всего в кишечнике, с которым человеку необходим ряд изделий для продолжения жизнедеятельности. Город закупает их у «Гематех» в рамках реализации офсетного контракта.

— По условиям офсета, подписанного с Москвой в 2019 году, компания вложила свыше миллиарда рублей в создание предприятия по изготовлению медицинских изделий для стомированных пациентов. Была запущена производственная линия мощностью два миллиона единиц продукции в год. Сейчас предприятие вышло на второй этап реализации контракта. В рамках него запустили новую производственную линию мощностью более миллиона изделий в год. Планируется, что уже в марте 2023 года эта продукция поступит в медицинские учреждения Москвы, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Поставлять продукцию для нужд города в рамках офсетного контракта «Гемамед» начал в прошлом году. У производителя есть собственная лаборатория, где испытываются и проверяются образцы. Каждой серии медизделий предстоит многоступенчатый контроль качества. После запуска второй линии на предприятии выпускают 16 изделий. При этом компания готовится к масштабированию производства. Чтобы, например, начать выпускать сборные изделия, где пластина крепится к стомному мешку при помощи разъемного соединения. Подобные конструкции обеспечивают больший комфорт для пациентов.

— Ожидается, что в 2023 году производство выйдет на проектную мощность и компания сможет изготавливать 5,5 миллиона единиц продукции в год. Это позволит полностью обеспечить столичную систему здравоохранения отечественными медицинскими изделиями для стомированных пациентов, – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Гематех» является резидентом в особой экономической зоне «Технополис Москва». Поэтому получает льготы: на десять лет освобождается от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов. Ставка налога на прибыль для резидентов снижена до 2%. Предоставляют и другие преференции, среди которых режим свободной таможенной зоны.