Овчинский: Ведущие вузы страны пополнили московский «Банк технологий» 27 новыми решениями

Мобильные системы локальной водоочистки. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о расширении городского «Банка технологий». Напомним, в сервисе появилось еще одно направление в феврале 2023 года. Благодаря этому своими новинками на онлайн-платформе могут поделиться ведущие вузы страны.

«За месяц раздел «Перспективные технологии» пополнился 27 новыми решениями от трех высших учебных заведений, - отметил глава ведомства. - Сейчас компаниям доступно более 40 инновационных инструментов от 12 институтов».

В ближайших планах, как уточнил Овчинский, расширение раздела. Ещё три учебных заведения добавят туда свои новинки. Среди тех, кто наполняет «Банк технологий», например, РХТУ имени Д. И. Менделеева, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Российский технологический университет МИРЭА. Создатели разработок представляют многое из того, что необходимо разным компаниям по всей России. Приведём лишь несколько примеров. Для ускорения заряда и повышения количества запасаемой энергии служит «Накопитель электрической энергии для электробусов». В его основе быстрозаряжаемый высокоемкий аккумулятор с временем зарядки от 30 до 60 минут и высокоэффективный суперконденсатор. Преимуществ у него немало. Прежде всего, прибор обеспечивает сокращение времени простоя электробуса на конечных станциях. Плюс ко всему создаёт большой запас хода без подзарядки. При этом уменьшает эксплуатационную нагрузку на основную аккумуляторную батарею.

Интеграционная платформа искусственного интеллекта. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Среди вузовских разработок - «Мобильные системы локальной водоподготовки и водоочистки сточных вод». Благодаря им можно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Кроме того, экология улучшается без лишних расходов на сооружение стационарных очистных установок на объектах.

Для хранения, обработки и анализа больших данных можно применять ещё одну новинку - «Интеграционную платформу искусственного интеллекта». Она же способна анализировать работу промышленных установок, узлов и агрегатов производственных линий, а также транспорта. Это необходимо, чтобы определить и спрогнозировать износ узлов в реальных условиях их работы. Созданная платформа действует на базе вычислительных мощностей отечественного производства.

Напомним, промышленные предприятия могут быстро найти в «Банке технологий» то, что им нужно для развития производства. На сегодня сервис содержит более 300 решений, которые разработали свыше 180 компаний.