ЦОДД: вечером в Москве могут образоваться воьмибалльные пробки

Вечером в Москве могут образоваться воьмибалльные пробки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас на дорогах Москвы движение оценивается в четыре балла, однако уже вечером, ситуация может заметно осложниться. В самые загруженные часы стоит по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного Дептранса.

Вечером на московских дорогах могут быть восьмибалльные пробки.

Наиболее загруженной окажется центральная часть города. Сложности возникнут на Третьем транспортном кольце, МКАД и Садовом кольце в районе Смоленского бульвара.

Чтобы не осложнять движение возникновением мелких ДТП на дорогах, стоит строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Также лучше не отвлекаться на гаджеты во время движения по городу.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до утра 21 марта из-за гололедицы на дорогах и тротуарах. Стоит предпринимать дополнительные меры предосторожности.