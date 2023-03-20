За изнасилование и еще ряд тяжких статей в Москве осудили мужчину на 12 лет строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве вынесли приговор 29-летнему мужчину, который соврешил ряд тяжких преступлений. Ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

В декабре 2021 года в квартире одного из домов в Москве мужчина сначала избил бывшую жену, а затем изнасиловал. Спасаясь от насилия, девушка выпрыгнула из окна, а преступник спустился вниз и нанес множество ударов колюще-режущим предметом, но довести дело до конца он не смог.

Очевидцы вызвали скорую и потерпевшую удалось спасти.

Там же в квартире находились еще две женщины 1984 и 1999 годов рождения, которых преступник насильно удерживал при помощи скотча. Освободиться они смогли только когда мужчина ушел.

Преступника удалось задержать и в ходе предварительного следствия он частично признал вину. Большой объем собранных доказательств позволил суду вынести обвинительный приговор.

Ранее KP.RU рассказывал, что мужчину в Подмосковье осудят за убийство и изнасилование, совершенное 28 лет назад. Второй фигурант этого уголовного дела успел покинуть страну.