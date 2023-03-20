Терапевт Кондрахин рассказал о пяти последствиях бесконтрольного приема витаминов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Витамины должны применяться на протяжении непродолжительного периода и под постоянным контролем врача. Бесконтрольный прием может принести вред здоровью вопреки изначальным свойствам. Об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Если здоровый человек пытается укрепить свое здоровье витаминами, может случиться передозировка, которая может привести к проблемам почек и печени.

Витамины нужно употреблять после инфекционных заболеваний, операций, психологических травм и тяжелых физических нагрузок. Переизбыток же витаминов может принести немало серьезных проблем со здоровьем.

Витамин А может оказывать токсическое воздействие на печень. Витамины группы D могут вызывать окостенение и навредить сосудам, а витамины С могут провоцировать образование камней в почках.

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