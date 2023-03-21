Ефимов: Москва оформит офсетный контракт на поставку медицинских материалов для нужд города

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В столице стартовал прием заявок на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта на производство расходных материалов для службы крови и их поставку для нужд города. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, вложения победителя в этот проект должны составить не менее 500 миллионов рублей.

«Контракт будет подписан на 10 лет, - отметил заммэра. - При этом срок создания предприятия составит два года шесть месяцев. Первые поставки планируется начать уже с 2025 года».

По контракту заказчиком станет медицинское учреждение - Центр крови имени О. К. Гаврилова. Такое происходит впервые. Раньше в офсетах услуги и товары заказывал орган исполнительной власти. Но благодаря изменениям, вступившим в силу в июле 2022 года, закупкой по офсетному контракту вправе заниматься любой заказчик, обязанный покупать товары по закону о контрактной системе. Это, к примеру, могут быть крупные стационары.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что на будущем производстве планируется выпуск 14 видов медицинских материалов. В их числе - колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы, наборы для донорской крови и многое другое.

«Вся продукция пройдет обязательную апробацию перед началом поставки», - подчеркнул глава ведомства.

Как пояснила главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова, после того, как предприятие заработает в полную силу, офсет даст возможность обеспечить более чем на 50% заявки медучреждений города на расходники для заготовки и хранения компонентов донорской крови.

Напомним, офсетные контракты начали действовать в стране в 2016 году. Для запуска этого механизма активно работали правительство Москвы и Министерство экономического развития РФ. Москва первой из российских регионов стала оформлять офсеты с инвесторами. На сегодня заключены несколько договоров. Например, для закупки лекарств, медизделий, детского питания и абсорбирующего белья. В планах города на 2023 году - провести еще несколько конкурсов. Они будут касаться поставок лекарственных препаратов, медицинской мебели, аккумуляторных батарей для электротранспорта и других товаров.