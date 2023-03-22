Восточный округ Москвы становится комфортнее после ликвидации самостроя

Ликвидации самостроя Восточного округа в 2023 году. Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Итогами работы за первый квартал этого года поделилась Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. Одним из обновлённых за эти месяцы округов города стал Восточный. Незаконный автосервис в Перово, общепит на Семеновской, заброшенная постройка и строительный мусора в парке Сокольники, несколько нелегальных реконструкций. Все это теперь осталось в прошлом. Каждое из перечисленных сооружений появилось без каких-либо разрешений. Своим видом они только портили жилые районы. В целом за прошлый год Восточный округ Москвы заметно преобразился благодаря работе Госинспекции по недвижимости. Для жителей Гольяново, к примеру, открылась новая бесплатная стоянка на 39 мест. Кроме того, было восстановлено 10 культурно значимых объектов. При этом округ освободили от ветхих аварийных зданий, незаконных реконструкций и самостроя на 23,3 тысячи квадратных метров. Например, в парке Сокольники рядом с владением 17 на 6-м Лучевом просеке снесли давно забытый и полуразрушенный самострой.

Совместно с Департаментом информационных технологий ведомство запустило цифровые проекты, при помощи которая контролирует самострой в городе. Желающие поучаствовать в благоустройстве своего округа или района могут обратиться в Госинспекцию по недвижимости онлайн через:

- Чат-бот «Свободный доступ» — в нем можно написать инспектору своего района и уточнить законность появления ограждения на участке общего пользования;

- Телеграм-бот «Самострой.net» — здесь в автоматическом режиме проверяются строения на наличие или отсутствие признаков самостроя.

«Приятно осознавать, что проекты Госинспекции помогают горожанам быть сопричастными к улучшению облика столицы, - отметил Иван Бобров, начальник Госинспекции по недвижимости. - Благодаря 1,5 тысячам неравнодушных жителей, которые обратились к чат-боту «Свободный доступ», было выявлено порядка 100 нарушений, треть из которых уже устранена. А более 7 тысяч обращений в телеграм-бот «Самострой.net» поспособствовали обнаружению 500+ незаконных объектов».