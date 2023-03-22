Мужчина упал со второго этажа ГУМа и попал в больницу

В Москве мужчина упал со второго этажа ГУМа Фото: Shutterstock

В Москве мужчина упал со второго этажа ГУМА, но остался жив. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил источник KP.RU.

По данным АГН «Москва», травмы получил 45-летний мужчина. Во время прогулки с супругой он решил сделать фотографию на перилах, однако произошел несчастный случай: он не удержал равновесие и упал. Сейчас пострадавший находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. У него диагностировали перелом крестца. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Ранее KP.RU писал, что подросток разбился насмерть, упав с высоты заброшенного здания в Звенигороде. Юноша получил тяжелую травмы. Его госпитализировали в больницу, где он и умер. Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту случившегося. Детали ЧП выясняются.