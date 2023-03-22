Вильфанд спрогнозировал теплую, но дождливую погоду в Москве в выходные

В Москве к понедельнику заметно сократится высота снежного покрова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теплая, но дождливая погода ожидается в Москве в пятницу и выходные дни – 24-26 марта. Такие погодные условия обычно называют «дружной весной», сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В среду и четверг будет почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье дожди ожидаются приличные. Не ливни, но приличные», - отметил метеоролог. Он добавил, что днем воздух будут прогреваться до +10…+13 градусов.

По словам синоптика, дожди ускорят процесс таяния снега. К понедельнику высота снежного покрова заметно сократится. Вильфанд подчеркнул, что сейчас в столице наблюдается «апрельская погода», так как температура в городе выше климатической нормы.

Ранее KP.RU писал, что в среду в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями и до +9 градусов. Ночью в городе будет около одного-трех градусов тепла.