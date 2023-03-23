Сергунина: Сервис Russpass подготовил уже более 2,4 тысячи предложений для туристов в Москве

Кремль в Измайлово — уникальный центр культуры и развлечений. Фото: пресс-служба Мостуризма

Более 2,4 тысячи авторских маршрутов, аудиогидов, экскурсий и других возможностей для изучения московских достопримечательностей предлагает сегодня цифровой сервис Russpass. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, многие столичные музеи, парки и культурные центры также в тренде: с помощью сайтов и приложений они упрощают навигацию, генерируют интересный контент и рассказывают о тех достопримечательностях, о которых знают далеко не все.

«На Russpass размещено уже больше 2,4 тысячи предложений для туристов. Это экскурсии и готовые маршруты, тематические подборки, описания достопримечательностей. Также многие культурные учреждения создают свои сервисы, которые помогают познакомиться с историей города», — рассказала Наталья Сергунина.

Среди москвичей пользуется популярностью культурно-познавательный проект «Узнай Москву». Его ресурсы предлагают на выбор 250 тематических маршрутов с интерактивными картами. А еще любопытные исторические факты, фотографии Москвы, видео и описания более 2,2 тысячи зданий и 690 памятников.

Многие пользуются аудиогидами в музеях города. Например, в Доме Гоголя электронный помощник рассказывает о жизни писателя. Новая Москва тоже не отстаёт и представляет семь подкастов-путеводителей от сотрудников местных библиотек. Желающие могут с помощью подкастов прогуляться по городу Московскому, деревне Десне, поселкам Коммунарка, Ватутинки и Марьино, поселениям Внуковскому и Воскресенскому.

Аудиогиды и виртуальные туры предлагают, например, ВДНХ, усадьба Кусково, парк Горького. К ним присоединились и Музей космонавтики, Третьяковская галерея, музеи Победы и Владимира Высоцкого, другие выставочные площадки.

Кроме того, для самостоятельных экскурсий можно воспользоваться чат-ботом. Вашим спутником, к примеру, в «Прогулках со Львом-хранителем» станет львенок. Это талисман Мосгорнаследия. Афишу событий можно найти в «Навигаторе по Царицыну». Там же даются подсказки — указатели по территории музея-заповедника.