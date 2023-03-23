Ликсутов: Лаборатория микроклимата метро обеспечивает комфорт пассажиров на Большом кольце

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Максимально комфортная среда для пассажиров на всех станциях подземки, в том числе и на Большой кольцевой линии, создается усилиями сотрудников Лаборатории микроклимата метро. С помощью «умной» техники они отслеживают такие параметры воздуха, как температура, влажность, содержание пыли и количество углекислого газа. Первые два из них замеряют термогигрометром. Остальные контролируют, используя пылемер и газоанализатор.

Как правило, обследование проводят днем, когда на станциях многолюдно и постоянно меняется микроклимат. Проверкой систем вентиляции и воздушно-тепловых завес занимаются ночью. Завесы как раз и подают теплый воздух, который обдувает пассажиров при входе в метро. Нужный климат на станциях помогает сохранять правильная работа вентиляционных шахт. Ее контролируют и корректируют инженеры лаборатории.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уделять особое внимание удобству поездок во всем московском метро и на самой большой в мире кольцевой линии метро, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - На БКЛ установлены современные турникеты с множеством вариантов оплаты проезда, курсируют самые инновационные российские поезда с мощными системами кондиционирования, а за оптимальной температурой на станциях постоянно следят сотрудники Лаборатории микроклимата, которые также работают во всем метрополитене. Всё это делает Большую кольцевую очень удобной линией метро Москвы».