В районе Хорошёво-Мнёвники восстановлены ветхие здания общей площадью более 2000 квадратных метров

Фото: Госинспекции по недвижимости г. Москвы

На северо-западе Москвы стало меньше ветхих строений. Этого удалось добиться благодаря постоянной работе Госинспекции по недвижимости. Ведомство выявляет такие постройки по всей столице. Теперь городу и жителям вернули ветхие исторические здания с большой площадью. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, состояние двух двухэтажных административных зданий в 1-м Силикатном проезде, дом 27, строения 2 и 9 было удручающим. Площадь построенного в 1958 году сооружения - более 1,3 тысячи квадратных метров. Второе, 1994 года постройки, занимало площадь более тысячи квадратных метров.

«В рамках программы по выявлению и сокращению объектов ветхого фонда на территории Москвы Госинспекция по недвижимости совместно с пользователем строений разработала план мероприятий по их восстановлению, - отметил Бобров. - Кроме того, было согласовано проведение ремонтных работ».

На сегодня обе двухэтажки восстановлены их пользователем. Всего за 2022 год на северо-западе города снесли 22 ветхих здания. Их ранее выявила Госинспекция. При этом 11 строений в плохом состоянии привели в порядок.