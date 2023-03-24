Ефимов: Благодаря программе КРТ в Северном округе Москвы появится более трех миллионов квадратных метров недвижимости

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Северный округ столицы пополнится новыми кварталами. Их разместят на шести участках бывших промзон и бесполезных пока для города и жителей территориях. Их общая площадь - более 145 гектаров. Сюда входят «Автомоторная», «Братцево», две площадки «Коровино», а также заброшки на Дмитровском проезде и улице Новая Ипатовка. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, более трех миллионов квадратных метров недвижимости на этих участках построят инвесторы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

«Из них свыше 1,8 миллиона квадратных метров – жилье, в том числе по программе реновации, - отметил заммэра. - Ещё более 414 тысяч квадратных метров займёт общественно-деловая застройка и свыше 865 тысяч квадратных метров – производственная».

Проектами займутся правообладатели недвижимости и выбранные на аукционах инвесторы. Благодаря КРТ для горожан будет создана необходимая инфраструктура. Подробнее об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«По шести проектам будет построено девять школ и детских садов на 3,7 тысячи мест, две школы искусств, - уточнил столичный министр. - Кроме того, появятся скалолазный центр, спортивный комплекс командных видов спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном».

По его словам, в будущих кварталах также разместят паркинги, медицинские учреждения, магазины, кафе и рестораны.

Кстати, программа КРТ охватывает буквально весь город. В порядок приведут участки бывших промзон «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», а также заброшку на улице Новая Ипатовка, 23А, закрытую стройку в Тропарево-Никулине и площадку с недостроем в Тимирязевском районе. Их реорганизацию взяли на себя инвесторы. А определенные городом операторы займутся ещё 15 участками бывших промзон. Среди них - «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственная зона «Алабушево» и заброшки в Хорошево-Мневниках, Москворечье-Сабурово и Южнопортовом. В результате Москва дополнительно получит примерно 550 тысяч рабочих мест. Плюс к этому семь триллионов рублей инвестиций и около трех триллионов рублей бюджетных поступлений.