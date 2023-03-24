Ефимов: В январе 2023 года производство одежды в Москве увеличилось более чем в восемь раз

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства одежды в столице. Это стало возможным благодаря многолетнему опыту московских предприятий и появлению новых возможностей в связи с уходом части зарубежных брендов с российского рынка.

«В январе 2023 года предприятия города изготовили в 8,1 раза больше одежды, чем в тот же месяц предыдущего года», – отметил заммэра.

Напомним, в столице в сфере легкой промышленности сейчас работают свыше двухсот компаний. Среди них есть и предприятия по выпуску одежды, обуви и нетканых материалов. Всего здесь трудоустроены более 10 тысяч человек. Город обеспечивает столичному бизнесу благоприятный деловой климат. В свою очередь это даёт возможности для развития не только большим предприятиям, но и малым, и средним. Инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта, пользуются богатой инфраструктурой и широкими мерами городской поддержки, размещая свои производства в Москве.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за первый месяц этого года выпуск трикотажных и вязаных изделий увеличился в 1,9 раза. Параллельно выросло в 3,4 раза производство спецодежды. Данные приводятся в натуральном выражении по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

«Столичные бренды выпускают широкий ряд изделий – верхнюю одежду, спортивную форму, классические костюмы, изделия для экстремального туризма и активного отдыха и многое другое, - уточнил глава ведомства. - При этом в городе развит выпуск одежды не только для взрослых, но и для детей».

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, столичные компании за 2022-й выпустили в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее. При этом производители ежегодно представляют новинки. Компании могут воспользоваться более чем 20 инструментами системной поддержки, которую предлагает город. А на Инвестиционном портале Москвы от них принимают заявки на подбор места для строительства производства. Кроме того, в Центре поддержки промышленности представителей бизнеса проконсультируют по многим интересующим вопросами в будни, с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.