Шереметьевские таможенники нашли в посылке из Великобритании канистру с наркотическим коктейлем Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Шереметьевские таможенники совместно с сотрудниками Центральной почтовой таможни, обнаружили в посылке из Великобритании канистру с наркотическим коктейлем «Лин». Там было почти семь килограмм густой жидкости розового цвета. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

После экспертизы стало понятно содержание в ней кодеина — опиумного алколоида.

Сотрудники правопорядка задержали адресата столько необычной посылки и в квартире 27-летнего мужчины таможенники обнаружили еще несколько наркотических веществ. Все вещества были изъяты.

Злоумышленник был сразу же заключен под стражу. Позже он предстанет перед судом за контрабанду наркотических средств. За подобное преступление ему грозить до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

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