Метеоролог Вильфанд спрогнозировал, что снег в Москве полностью растает к середине апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Весна почти основательно вступила в свои права, снега на улицах остается все меньше и меньше. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве и Подмосковье полностью растает весь снег.

Произойдет это не в ближайшие дни, несмотря на то, что на улице сохраняется плюсовая температура.

- Если рассчитывать на климатическую характеристику в среднем по температурному режиму, который обычно бывает в марте, то снег должен растаять лишь к концу или к середине апреля, — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ближайшие пару недель будут теплыми и поспособствуют тому, чтобы снежный покров исчез поскорее. Отклонение от нормы в настоящий момент 5-7 градусов со знаком плюс.

-Температурный фон в центральной части страны соответствует 18-20 апреля. Почти на четыре недели погода опережает свое развитие, — отметил синоптик.

Сочетание теплого дождя и плюсовой температуры станет еще одним фактором, который позволит поскорее освободить землю от залежей снега.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в предстоящие выходные в Москве установится не по сезону теплая погода, температура воздуха поднимется до плюс 10-15 градусов. Об этом сообщает РИАМО.

А вот всю последнюю неделю марта в Москве и области будут идти дожди, передает Москва 24.

Но тепло будет не постоянным, в ночные часы еще возможны заморозки. Это характерно для первого весеннего месяца, передает "360".