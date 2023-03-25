Врач Гинзбург предупредил, что алкоголь и сладкие газировки сгущают кровь

Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль, сахар напитки Фото: pixabay.com

Алкоголь, сладкие газировки и соленые напитки сгущают кровь и могут стать причиной тромбозов. Их употребление лучше сократить, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24».

«Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль напитки, такие как рассол. Сюда относятся еще сахаросодержащие напитки, например сладкая газировка», - пояснил специалист.

По словам эксперта, густая кровь нередко приводит к образованию тромбозов. Он отметил, что система свертывания крови защищает людей от кровопотери. Однако если она слишком активна, то кровь может свертываться в сосудах без дефекта их стенки. Это опасно для жизни и здоровья.

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