Доктор Мясников рассказал об опасном методе лечения гипертонии

При гипертонии нужно соблюдать диету, заниматься спортом и сократить употребление соли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Людям с гипертонией опасно принимать таблетки под язык, так как это может привести к инфаркту, сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Никогда ни принимайте при подъеме давления таблетку под язык! Она моментально работает, «рушит» давление. Падает давление системное, падает давление в почках, в сердце, в голове – это может привести к инфаркту», — заявил эксперт.

Специалист добавил, что при артериальной гипертензии нужно использовать другие методы лечения. Среди них – соблюдение диеты, регулярные физические нагрузки и сокращение употребления соли. Это безопаснее, чем лечение медикаментами.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Маргарита Королева посоветовала отказаться от вареного картофеля при диабете. Также из рациона стоит исключить вареную морковь и свеклу, так как в этих продуктах при термической обработке повышается гликемический индекс.