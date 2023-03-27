Ефимов: Инвестор откроет в Москве производство противоопухолевых препаратов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о подписании городом офсетного контракта с компанией «Фармасинтез» по итогам открытого аукциона. Инвестор обеспечит локализацию в столице производства противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям (МНН). Лекарства получат лечебные учреждения Москвы.

«В создание предприятия инвестор вложит 400 миллионов рублей, - отметил заммэра. - Взамен город обеспечит ему гарантированную закупку продукции в течение четырех лет на сумму 2,4 миллиарда рублей. Первые поставки ожидаются в 2026 году».

Напомним, с 2017 года в столице оформлены уже девять офсетов на поставку лекарств, включая и нынешний с компанией «Фармасинтез». Инвесторами по остальным договорам выступают Московский эндокринный завод, а также компании «Биокад», «Велфарм-М», «Р-Опра», «Р-Фарм». К ним присоединилось предприятие «Гемамед», которое несколько лет подряд обязуется выпускать для нужд города медизделия для пациентов со стомой. Кроме того, сюда добавились Царицынский и Лианозовский молокозаводы - с поставками питания для молочных кухонь, а также компания «Вип Камилла», создающая абсорбирующее белье для взрослых.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что такие офсеты дают возможность без сбоев и оперативно снабжать жителей города важными лекарствами.

«Сегодня город заключил с инвесторами шесть офсетов на поставку лекарственных препаратов по более чем 80 МНН, - уточнил глава ведомства. - Совокупно в создание производств будет инвестировано 12,5 миллиарда рублей».

Локализуя свое предприятие в столице, компания «Фармасинтез» намерена привлекать для разработки инновационных лекарств ведущие научные центры Москвы. Такими планами поделился ее вице-президент по связям с государственными органами Олег Астафуров. Помимо этого, проект позволит открыть дополнительные рабочие места для горожан.