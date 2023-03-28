Заммэра Ефимов: участки под строительство частных домов в Москве теперь можно приобрести онлайн

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о переводе с 1 марта в электронный формат городских торгов по продаже и аренде земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Теперь покупателям будет просто и удобно совершать сделки.

«Сейчас на аукционы выставлены пять объектов в ТиНАО площадью от 8,5 до 15 соток, которые можно приобрести онлайн, - отметил заммэра. - Заявки на участие в торгах принимаются до 10 апреля».

По его словам, договоры по итогам торгов также оформляются удалённо. Их узаконят с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Напомним, онлайн-аукционы по аренде и продаже земли под ИЖС стали возможны после вступления в силу изменений в Земельный кодекс. Это позволяет унифицировать процесс продажи земли в Москве. Плюс ко всему участники экономят время на всех этапах городских аукционов. С данными об итогах торгов можно будет ознакомиться на торговой площадке «Росэлторг», Инвестиционном портале Москвы и сайте ГИС Торги.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков назвал адреса продаваемых участков. Два из них находятся в поселении Новофедоровском – в деревне Новиково и 70 квартале. По одному – в поселениях Щаповском, Киевский и Кленовском. За право купить их смогут побороться только физические лица.

«Аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 13 апреля, - уточнил глава ведомства. - Победители смогут построить на предлагаемых участках жилые дома максимальной площадью от 338 до 599,2 квадратного метра и высотой до трех этажей или 15 метров».

В каждом из таких зданий обязательны к установке центральные или автономные инженерные коммуникации, рассчитанные на круглогодичное проживание в доме.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, новый электронный формат аукционов и оформления документов существенно экономит время при покупке земли для возведения дома. В целом спрос жителей на землю под ИЖС остаётся стабильным.

«В 2022 году они заключили с городом 55 договоров на приобретение земли общей площадью 8,2 гектара для индивидуального жилищного строительства», - добавил Гаман.

Подробнее о лотах, правилах проведения торгов и других предложениях города - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».