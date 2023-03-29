В центре Москвы снесли незаконные пристройки к зданию начала XX века

Фото: Госинспекции по недвижимости г. Москвы

За порядком в столице постоянно следят специалисты Госинспекции по недвижимости. Во время проверки они обнаружили самовольную реконструкцию здания на Цветном бульваре, дом 30, строение 1 в Мещанском районе.

Семиэтажный административный корпус, построенный в 1930 году, вдруг начал прирастать дополнительными метрами. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, к первому этажу добавилась пристройка в 48 квадратных метров. Помимо этого, на уровне второго этажа возникло еще одно сооружение. Его площадь - около 40 квадратных метров.

«Земельный участок не предоставляли для строительства или реконструкции, - отметил Бобров. - Кроме того, отсутствовала необходимая разрешительная документация на возведение объектов».

По его словам, первую пристройку разобрали в рамках пресечения незаконного использования земельного участка.

«Законность второго объекта была рассмотрена в суде, - уточнил начальник ведомства. - Он признал постройку самовольной и постановил снести ее».

В итоге демонтаж двух самостроев проводился Госинспекцией. На сегодня здание полностью избавилось от лишних конструкций. Ему вернули первоначальный вид.