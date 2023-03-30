Владислав Овчинский: компания из «Технополиса Москва» наладила выпуск оборудования для отбора проб

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Страны Запада хотели задушить Россию санкциями, но достигли противоположного эффекта - экономика перестроилась. Отечественный бизнес активно импортозамещает ушедшие с рынка технологии. Например, компания «Техноаналит» (резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва») приступила к производству автоматических пробоотборников сыпучих и жидких материалов, которые применяются практически во всех сферах производства, уточнил руководитель Департамента инвестиций и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Предприятие выпускает приборы учета и контроля, а в этом году наладило производство пробоотборников. Они используются в пищевой, химической, нефтегазовой промышленности, при производстве строительных материалов, в агропромышленном комплексе и других отраслях», – сообщил Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Ранее аналогичные линии российские предприятия закупали в Швейцарии, Германии и даже США. Отечественная разработка уже показала свою востребованность. Среди первых ее покупателей крупный агрохолдинг, производственный комплекс по переработке кукурузы и химическое производство.

Генеральный директор компании «Техноаналит» Нина Дудина уточняет, что пробоотборники позволяют контролировать качество сыпучих и жидких материалов на всех этапах производства, начиная с приемки качества сырья и заканчивая финишным контролем готовой продукции. После чего отобранные образцы исследуются в лаборатории.

Напомним, промышленное производство в Москве за 2022 год выросло на 8,5%. Власти столицы активно поощряют развитие в городе высокотехнологичного производств (таковым считается уже каждое третье предприятие), предоставляя более 20 мер поддержки, включая целевые кредиты и субсидии. А также открывают промышленникам доступ к развитой инфраструктуре и крупным рынкам сбыта, включая зарубежные (по итогам выставок в Азии и Африке предприятия столицы заключают договора на экспорт товаров и технологий).