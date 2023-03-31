Овчинский: Московский производитель увеличил выпуск одежды

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Одежда, обувь, ткани, товары для детей и множество другой необходимой жителям продукции выпускают в Москве свыше двухсот предприятий легкой промышленности. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, им доступны более двадцати различных мер городской поддержки. Сюда входят также субсидии и целевые займы. Благоприятный деловой климат даёт столичным компаниям возможности для активного развития и расширения мощностей. Среди таких предприятий - «Альпекс Класс», резидент отраслевого кластера «Кунцево».

«Компания в прошлом году нарастила объем производства одежды по сравнению с 2021 годом на 22% и произвела свыше 63 тысяч единиц товара», - отметил глава ведомства.

С 1995 года в ее ассортименте - куртки, пальто, ветровки, спортивные костюмы, брюки, толстовки и другие изделия. Их список регулярно пополняется новинками. Например, недавно магазины начали продавать ещё одну коллекцию «Альпекс Класс» - из премиального трикотажного полотна. Генеральный директор компании Юлия Сорокина уточнила, что в производство запущены анатомически правильные вещи для детей и взрослых. При этом используются современные материалы с дышащими покрытиями.

«Продукция сертифицирована по системе Госстандарта России и соответствует международным стандартам качества, - пояснила представитель предприятия. - Поэтому наша одежда не только удобна, но и безопасна для здоровья потребителей».

Напомним, кластер «Кунцево» служит специализированной площадкой для поддержки и развития производств в сфере легкой промышленности, а также смежных индустрий. В нем создана особая бизнес-среда и инфраструктура для запуска и дальнейшего расширения предприятий. Сегодня в технопарке размещаются 20 компаний-резидентов, арендующих офисы, склады и производственные помещения.