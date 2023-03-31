Ефимов: На Портале поставщиков Москвы зарегистрировалось уже 300 тысяч предпринимателей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал количество зарегистрированных пользователей столичного Портала поставщиков. В их числе предприниматели со всей страны. Причем малый и средний бизнес представляют свыше 90 процентов из них.

«С начала года число представителей бизнеса на ресурсе увеличилось на 8,9 тысячи и достигло 300 тысяч, - отметил заммэра. - Из них 166,9 тысячи из Москвы».

По его словам, за прошлый год городские поставщики оформили с московскими и региональными заказчиками 184,5 тысячи контрактов. Сумма получилась внушительная - 33 миллиарда рублей! Кроме того, в тройке регионов-лидеров по количеству поставщиков - Московская область. Показатели 2022 года говорят сами за себя: 29,6 тысячи подмосковных предпринимателей подписали 41,3 тысячи контрактов на 7,6 миллиарда рублей. Дальше в списке - Пермский край. В нем 10,6 тысячи бизнесменов заключили 40,4 тысячи договоров на общую сумму 3,8 миллиарда рублей.

Благодаря онлайн-платформе свои нужды обеспечивают 55,1 тысячи государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов России. Среди них - учебные заведения, детсады, амбулатории и органы местного самоуправления. Портал даёт им возможности для закупок всего необходимого - от учебников, мебели и горячих обедов до медицинских товаров и оборудования, а также стройматериалов. Кроме того, на ресурсе находят и нужные услуги, например, по уборке и содержанию помещений или в сфере образования по повышению квалификации. Каждый день на платформе подписывают 1,5 тысячи договоров. А различных товаров здесь предлагается более двух миллионов уникальных наименований.

Как пояснил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, столичные поставщики в прошлом году оформили 177,3 тысячи контрактов с городскими заказчиками. Их общая сумма - 31,4 миллиарда рублей. Кстати, им удаётся снабжать товарами из Москвы и многие регионы.

«Например, по итогам прошлого года они заключили 2,1 тысячи контрактов на 234 миллиона рублей с заказчиками из Пермского края, с представителями Ямало-Ненецкого автономного округа – 1,8 тысячи контрактов на 630 миллионов рублей, а с заказчиками из Краснодарского края и Новгородской области – 864 и 569 контрактов на 67 миллионов и 140,7 миллиона рублей соответственно», – уточнил глава ведомства.