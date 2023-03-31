Группа подростков избили 37-летнего мужчину телескопическими дубинками в метро Москвы Фото: ГСУ СК России по Москве

В переходе станции метро в Москве трое подростков избили 37-летнего мужчину телескопическими дубинками без всяких на то причин. Потерпевшего госпитализировали в одну из городских больниц, где ему оказали медицинскую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Следователи приняли к производству уголовное дело по факту хулиганских действий.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать молодых людей 2004, 2006 и 2007 годов рождения и доставить в подразделение столичного СК. Сейчас с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения.

Сотрудники продолжают сбор и закрепление доказательной базы по данному делу, а также проводится проверка задержанных на причастность к аналогичным преступлениям в столице.

Ранее KP.RU писал, что по факту изнасилования ученика в стенах школы в Новой Москве проводится проверка. Об очередном эпизоде насилия опубликовали информацию в ряде СМИ.