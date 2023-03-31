Синоптик Синенков опроверг туман и снег в первые апреля в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первые выходные апреля москвичам пообещали туман и мокрый снег. На дорогах будет гололед, сообщает Гидрометцентр. А вот ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков склонен полагать, что туман маловероятен. А вот гололед ждать стоит.

- Температура ожидается выше нуля. Только в предрассветные часы местами она на короткое время приблизится к нулевой отметке. Образование гололеда в таких условиях маловероятно, — отметил синоптик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В субботу воздух прогреется до плюс 5-10 градусов, в воскресенье будет теплее – до плюс 8-10 градусов. Небольшой ветер не усугубит ситуацию.

Он будет южный и юго-западный, с небольшой скоростью 4-9 метров в секунду. А вот атмосферное давление начнет понижаться, но несущественно.

- В субботу ожидаем до 742 миллиметра ртутного столба, а в воскресенье давление пойдет вверх до 746, — уточнил синоптик.

В последний выходной день ожидается кратковременный дождь. При этом погода будет более благоприятной. И хотя солнца не увидим, но зато обойдется без снега, передает Москва 24.

более теплой, учитывая, что сегодня столбики термометров показывают плюс 4-6 градусов. Правда, в предстоящие выходные солнца мы не увидим — будет облачно, в субботу — с прояснениями. Синенков объяснил, что при таких температурах снег не образуется.

Стоит отметить, что апрель принесет с собой не только долгожданное тепло, но и волны холода. На открытой местности снег полностью растает в первой декаде апреля, а в лесах -к середине месяца, пишет РИАМО.

На следующей неделе резких перепадов температуры не произойдет, погода останется облачной с небольшими дождями. Местами, возможно, выпадет мокрый снег. Температура днем почти всю неделю останется около +10 градусов, а по ночам — в пределах +2…+4 градусов, передает "360".